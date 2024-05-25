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تنبيه من شرطة أبوظبي بخصوص مباراة العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني

تنبيه من شرطة أبوظبي بخصوص مباراة العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني
25 مايو 2024 18:52

دعت شرطة أبوظبي الجمهور وقائدي المركبات إلى عدم ارتكاب المخالفات والالتزام بالقوانين المرورية وإرشادات عناصر الشرطة خلال مباراة العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني وعدم إقامة مسيرات عشوائية تؤدي إلى عرقلة حركة السير في الطرق وضرورة  الابتعاد عن الممارسات الاحتفالية التي تهدف من قبل البعض إلى لفت النظر كالنزول من المركبة بالطريق العام أو ترك المركبة في الطريق ومحركها دائر والوقوف وسط الطريق دون مبرر، وعدم إلقاء ورمي المخلفات بالطريق العام ونبهت من خطورة تغطية أرقام اللوحات الأمامية أو الخلفية بصورة تخفي أرقام اللوحة تماماً  . 

ونبهت الجمهور إلى مخاطر تحميل المركبة بعدد ركاب يتجاوز العدد المقرر والخروج من النوافذ وفتحة السقف وتحميل الركاب في غير الأماكن المخصصة للجلوس كصندوق المركبة .

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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شرطة أبوظبي
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