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علوم الدار

سيف بن زايد: رئيس الدولة يجسد أسمى معاني البر بالوالدين والوطن

سيف بن زايد: رئيس الدولة يجسد أسمى معاني البر بالوالدين والوطن
25 مايو 2024 20:54

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجسد أسمى معاني البر بالوالدين والوطن.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «يجسد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أسمى معاني البر بالوالدين والوطن، بما يحمله من تقدير للرعيل الأول، فقد كان حرص سموه على التواجد طيلة أيام العزاء واستقبال المعزين في فقيد الوطن الفريق حمد بن سهيل الخييلي رحمه الله، شاهداً على هذا البر العميق».

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وأضاف سموه: «وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من شاركنا بالمواساة خلال أيام العزاء، جزاكم الله خيراً ولا أراكم مكروهاً في عزيز».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
محمد بن زايد
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