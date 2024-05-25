السبت 25 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين بكأس آسيا

محمد بن راشد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين بكأس آسيا
25 مايو 2024 22:37

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بفوز العين بكأس آسيا.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اليوم الإمارات عيناوية .. والخليج عيناوي .. وآسيا عيناوية .. ألف مبروك لرئيس الدولة ولشعبنا فوز العين بكأس آسيا .. مباراة جميلة .. وروح قتالية .. وفوز مستحق .. وذكريات جميلة لتفوق الكرة الإماراتية عادت اليوم».

 

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين بدوري أبطال آسيا
حمدان بن محمد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين ببطولة دوري أبطال آسيا

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
نادي العين
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين بدوري أبطال آسيا
علوم الدار
حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين بدوري أبطال آسيا
اليوم 23:23
حمدان بن محمد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين ببطولة دوري أبطال آسيا
علوم الدار
حمدان بن محمد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين ببطولة دوري أبطال آسيا
اليوم 23:05
رئيس الدولة يهنئ نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا
اليوم 22:56
هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين بدوري أبطال آسيا
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين بدوري أبطال آسيا
اليوم 22:45
محمد بن راشد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين بكأس آسيا
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين بكأس آسيا
اليوم 22:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©