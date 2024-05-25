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علوم الدار

حمدان بن محمد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين ببطولة دوري أبطال آسيا

حمدان بن محمد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين ببطولة دوري أبطال آسيا
25 مايو 2024 23:05

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بفوز نادي العين ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لنادي العين ممثل الكرة الإماراتية حصوله على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم... مبروك لرئيس الدولة، مبروك للشيخ هزاع بن زايد، مبروك لجماهير العين، وكل جماهير الإمارات التي وقفت خلف ممثل الوطن خلال مسيرته نحو الذهب».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
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