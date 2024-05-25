حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة بفوز نادي العين بدوري أبطال آسيا

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بفوز نادي العين بدوري أبطال آسيا.



وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « العين بطل آسيا.. المجد والفخر لهذا الإنجاز الكبير لكرة الإمارات.. أبارك لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة والتهاني لأخي سمو الشيخ هزاع بن زايد.. بدعم القيادة الزعيم حقق الريادة وعانق العالمية.. ألف مبروك للإمارات».

العين بطل آسيا.. المجد والفخر لهذا الإنجاز الكبير لكرة الإمارات..

أبارك لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة والتهاني لأخي سمو الشيخ هزاع بن زايد .. بدعم القيادة الزعيم حقق الريادة وعانق العالمية.. ألف مبروك للإمارات. — حمدان بن زايد (@HamdanBinZayed) May 25, 2024