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علوم الدار

هنأ رئيس الدولة بالإنجاز.. نهيان بن زايد: فوز العين كتب شهادة تميز جديدة لأبناء الإمارات

هنأ رئيس الدولة بالإنجاز.. نهيان بن زايد: فوز العين كتب شهادة تميز جديدة لأبناء الإمارات
26 مايو 2024 00:27

 تقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإنجاز الكبير الذي حققه نادي العين، وفوزه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024، مؤكداً أن الفوز أسعد الجميع على أرض الوطن، وكتب شهادة تميز جديدة لأبناء الإمارات.
  وهنأ سموه، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بالإنجاز الكبير، والذي يُضاف إلى ما تحققه الإمارات في كل المجالات من تميز وريادة.
 وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان: «هذا اللقب الآسيوي الكبير هو مصدر فخر وسعادة لكل جماهير الكرة الإماراتية، باستعادة المجد القاري بعد غياب 21 عاماً عن جدارة واستحقاق، عقب مسيرة حافلة بالعطاء طوال مشوار البطولة».
وأضاف سموه: «كل التهنئة لمجلس الشرف وقيادات نادي العين، ومجلس الإدارة، وإلى اللاعبين، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وإلى الجماهير (العيناوية) الكبيرة لوقوفها بكل قوة وإخلاص خلف الفريق حتى تحقق الهدف، الذي أسعد كل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات».
 واختتم سموه: «اللقب الآسيوي الكبير، يؤكد قدرة كرة القدم الإماراتية على التميز وتحقيق الصدارة في المحافل القارية، ويرفع من طموحات الجميع في تحقيق الفرق والمنتخبات الوطنية للمزيد من البطولات والإنجازات خلال المرحلة المقبلة».

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