تفاهم بين «شرطة دبي» و«الإمارات لمتلازمة داون»

دبي (الاتحاد)

وقع مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، حرصاً على توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك، واستمراراً للجهود المشتركة في دعم أصحاب الهمم من فئة متلازمة داون.

وقع المذكرة من جانب مجلس تمكين أصحاب الهمم، الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس المجلس، ومن جانب الجمعية، الدكتورة منال رفيق جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بحضور النقيب محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، ونوال آل ناصر، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وماجد الشيخ، المنسق العام للمجلس، وسلمى كنعان، المدير التنفيذي في الجمعية، وسميرة ثابت عضو المجلس، وعدد من الحضور من الجانبين.

وأكد الرائد عبد الله حمد الشامسي، أن المجلس يضع على عاتقه دعم وتمكين أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، سواء على مستوى الشرطة أو المجتمع، عملاً باستراتيجية شرطة دبي، واستراتيجية دبي لأصحاب الهمم، وخطة دبي 2033، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، منوهاً بأهمية هذا التعاون في دعم أصحاب الهمم من متلازمة داون، عبر برامج ودورات وورش عمل تُضيف إلى قدراتهم ومهاراتهم، وتعزز من فرص دمجهم في المجتمع على المستوى المهني.

وقالت الدكتورة منال رفيق جعرور: «نُعرب عن سعادتنا بهذه الشراكة التي من شأنها دعم جهود جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وضمان استدامة الاندماج الاجتماعي لأصحاب الهمم، وتكافؤ الفرص، عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وجمعيات النفع العام، وإطلاق مبادرات وبرامج هادفة تحقق الفائدة المرجوة لمختلف الأطراف، وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».

تبادل الخبرات

أعرب الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن سعادته بإنشاء هذه الشبكة بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب، ونقل المعرفة بين الدول العربية، فيما يتعلق بتمويل المناخ، مشيراً إلى أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام من قبل السلطات وصانعي القرار.

وبحث الاجتماع اتجاهات التمويل المستدام وتمويل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خلال خمس جلسات تتناول فرص وتحديات التمويل في التحوّل لاقتصاد منخفض الكربون، والدور الحاسم للأطر التنظيمية في تعزيز الاستدامة.