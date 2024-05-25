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علوم الدار

«تمكين القيادات الشابة» في «شرطة دبي»

جانب من الحلقة النقاشية (من المصدر)
26 مايو 2024 03:29

دبي (الاتحاد)

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نظمت «شرطة دبي»، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المطارات، حلقة شبابية، بعنوان «تمكين القيادات الشابة»، في مطار دبي الدولي مبنى رقم (1)، وذلك بحضور العميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والمقدم عبدالله البلوشي، مدير إدارة علاقات الموظفين بالإدارة العامة للموارد البشرية، وموزة القرقاوي، رئيس قسم تدريب الشركاء بمؤسسة مطارات دبي، إضافة إلى أكثر من 70 مشاركاً من موظفي مؤسسة مطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وجمارك دبي، وعدد من الضباط.
وناقشت الحلقة الشبابية عدداً من المحاور والمواضيع المتعلقة بدعم الشباب وتمكينهم في بيئة العمل، والتأكيد على إشراكهم في وضع السياسات واتخاذ القرارات، ومنحهم الثقة وتشجيعهم على العطاء والريادة والتميز.
وأكد العميد حمودة بالسويدا في مداخلته التي ألقاها في الجلسة وكانت بعنوان «دور الشباب في إحداث التغيير بمنظومة العمل»، أن فئة الشباب يلعبون دوراً محورياً وحاسماً في إحداث التغييرات والتطورات داخل منظومة العمل، مما يسهم في تطوير الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي، فهذه الفئة العمرية تعتبر القوة الدافعة الرئيسية للتحول نحو بيئة عمل أكثر مرونة وابتكاراً، بما يمتلكون من قدرة على مواجهة تحديات سوق العمل التقليدي، وإيجاد فرص جديدة تناسب احتياجات ومهارات الأجيال القادمة، كما أن لديهم القدرة على طرح حلول إبداعية وتطوير استراتيجيات عمل جديدة، وإعادة هيكلة وتحديث المفاهيم القديمة التي لم تعد تلائم الواقع الاقتصادي الحالي، مما يحسن من بيئة العمل بشكل كبير، ويدفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.
وتطرق المقدم عبدالله البلوشي، إلى التحديات التي تواجه الشباب في بيئة العمل، وضرورة التطوير المستمر للقدرات والمهارات وتجاوز مختلف التحديات والصعوبات.
فيما تناولت موزة القرقاوي التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وانعكاسه بشكل إيجابي على الأداء لدى الموظف.
وتضمنت الجلسة العديد من النقاشات والأسئلة المتعلقة بموضوع الحلقة أجاب عليها العميد حمودة بالسويدا العامري، شاكراً الجميع على تواجدهم ومشاركتهم الإيجابية، مشيداً بجهود مجلس القيادات الشابة لأمن المطارات، في تنشيط وتسليط الضوء على أهم القضايا الحيوية على مستوى شرطة دبي وشركائها.

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