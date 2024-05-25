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علوم الدار

«شرطة أبوظبي»: صقل مهارات وإمكانات مجندي الخدمة الوطنية

خلال الزيارة (من المصدر)
26 مايو 2024 03:29

أبوظبي (الاتحاد)

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زار العميد محمد ضاحي الحميري، نائب مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، المجموعة المخصصة لوزارة الداخلية من الدفعة الـ 20 لمجندي الخدمة الوطنية في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وتضم الدفعة طلبة الثانية عشرة خريجي الثانوية العامة لعام 2023م
وكان في استقباله العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من الضباط.
وأثنى نائب مدير قطاع العمليات المركزية على جهود العاملين في إدارة التأهيل الشرطي، وعلى مستويات التدريب والتأهيل التي تقدم للمجندين، وحث المجندين على بذل مزيد من الجهد والمثابرة لإتمام البرنامج التدريبي، وتسخير إمكاناتهم في خدمة وطنهم .
وتجول في عدد من مرافق الإدارة، واستمع إلى شرح حول البرامج والدورات التدريبية الذي يخضع لها المجندون والمستجدون، كما تفقد ميدان الرماية، والذي يعتبر من الميادين المبتكرة التي تسهم في رفع مهارات المجندين وتكسبهم خبرات عملية عالية في خدمة الوطن، إضافة إلى قاعات التعليم الجديدة، ومركز التعليم الشرطي المبتكر.
اهتمام
يأتي البرنامج ضمن اهتمام هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي بتعزيز الشراكة، وفق توجيهات حكومة الإمارات العربية المتحدة من أجل الارتقاء بالعمل، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وتعزيز العمل المشترك في تبادل الخبرات والمعارف، والتي تسهم في صقل مهارات وإمكانات المجندين، بما يعزز رسالتهم في خدمة الوطن.

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أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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