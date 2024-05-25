«كهرباء الشارقة»: عدادات مياه ذكية بدلاً من «الميكانيكة» بضاحية الرحمانية

الشارقة (الاتحاد)

انتهت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من تبديل عدادات المياه الميكانيكية بعدادات مياه ذكية في ضاحية الرحمانية، وتتميز العدادات بدقتها العالية وقدرتها على مراقبة دقيقة لاستهلاك المياه في المناطق، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة لسكان الإمارة.

وأوضحت الهيئة، أنه بعد الانتهاء من ضاحية الرحمانية تم العمل على منطقة النوف، وسيتم العمل في الجرينة، والناصرية، والممزر، والخان الجديدة 2، والخان الجديدة.

وأضافت: إلى جانب تحسين رضا العملاء، فإن هدفنا الرئيسي لهذا المشروع هو تقليل فقدان المياه في المناطق، مما يتماشى مع هدفنا في تعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.