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«أصدقاء السكري» تنظم حفل تكريم الفائزين بمسابقة «البطل الخارق»

المشاركون في صورة جماعية خلال الحفل (من المصدر)
26 مايو 2024 03:30

الشارقة (الاتحاد)

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اختتمت جمعية أصدقاء السكري، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، برنامجها التثقيفي والتوعوي «البطل الخارق» الذي نفذته، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وذلك في حفل نظم في قصر الثقافة بالشارقة، وبحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورئيس الجمعية خولة طاهر الحاج، وإيمان راشد مدير إدارة التثقيف الصحي، وعدد من المسؤولين ومنتسبي الجمعية، ومديري وطلاب المدارس المشاركة.
شهد البرنامج الذي انطلق في سبتمبر 2023م تفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة وأولياء أمورهم، حيث بلغ عدد الطلبة المستهدفين في برنامج البطل الخارق ما يقارب 33973 طالباً وطالبة من مختلف المدارس المشاركة، كما بلغ عدد الطلبة المشاركين في المسابقات التوعوية ما يقارب 140 طالباً وطالبة، وتم تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية والترفيهية، إلى جانب زيارة مدارس متميزة لهذا العام داخل مدينة الشارقة والمدن التابعة لها.
وأضافت الحاج: سعدنا كثيراً بالتجاوب والمشاركة في فعاليات البرنامج، ورحبنا بالأفكار الجديدة مثل الرقصة المقدمة من مدرسة السدرة والمسرحية التوعوية المقدمة من مدرسة سيف اليعربي والشعر الغنائي المقدم من الطالب سلطان الحوثري من مدرسة النور الدولية، وأخيراً تم خلال الحفل الختامي الإعلان عن 10 مدارس فائزة في مسابقة المدرسة المتميزة، و25 فائزاً وفائزة، ضمن فئات المسابقات الفنية من الطلاب المشاركين بمختلف المدارس.

جمعية أصدقاء السكري
التثقيف الصحي
الشارقة
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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