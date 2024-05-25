مسابقة طبية علمية في اليوم الثاني لمؤتمر «الأمراض الجلدية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم المؤتمر الدولي للأمراض الجلدية والتجميل، الذي يختتم فعالياته اليوم في أبوظبي في يومه الثاني مسابقة طبية علمية تثقيفية هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، شارك فيها عدد من أطباء الجلدية حديثي التخرج من أطباء برامج الإقامة في عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشارك في المسابقة 12 طبيباً من كل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، بواقع 3 أطباء من كل دولة، حيث طرحت خلال المسابقة أسئلة طبية في تخصص الأمراض الجلدية والأنسجة وأسئلة أخرى ثقافية عامة، حيث فاز بالمرتبة الأولى فريق أطباء دولة الكويت، تلاه فريق أطباء دولة الإمارات في المرتبة الثانية.

وأشرفت على المسابقة اللجنة العلمية واللجنة المنظمة للمؤتمر، حيث قدمت للفريق الكويتي الفائز كأس المسابقة، وشهادات وجوائز عينية، كما قدمت للفرق المشاركة الأخرى هدايا عينية.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر ناقش المشاركون موضوعات مهمة لعلاج الأمراض الجلدية والتجميل، وأحدث التطورات في هذا التخصص.

وأكد الدكتور خالد عثمان رئيس المؤتمر، استشاري الأمراض الجلدية وخبير التجميل، أن المؤتمر شهد في يوميه الأول والثاني نقاشات معمقة ومستفيضة حول التطورات العلاجية للأمراض الجلدية والتجميل، وكيفية الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في علاج الأمراض الجلدية.

وقال: إن العالم يشهد تطورات متسارعة في التقنيات والابتكارات في شتى المجالات، وإن القطاع الصحي يحرص على الاستفادة من هذه التقنيات في علاج العديد من الأمراض، خاصة الأمراض الجلدية، والاستفادة من المبتكرات الحديثة لإحداث ثورة في صناعة التجميل.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى رجب، الرئيس المشارك للمؤتمر الدولي للأمراض الجلدية والتجميل، في دورته العاشرة، ورئيسة برنامج الأمراض الجلدية، ورئيسة قسم الأمراض الجلدية، في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إن المؤتمر شهد إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة حضورياً وافتراضياً.

وشهد اليوم الثاني للمؤتمر تنظيم جلسات وندوات وورش عمل تحدث خلالها خبراء وأخصائيون واستشاريون من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من دول العالم، تركز النقاش خلالها حول العديد من الموضوعات المختصة بأمراض الجلد والتجميل.

مشاركة

يشارك في المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس الجمعة نحو 750 من الخبراء والأطباء والمحاضرين العالميين، وجمعيات متخصصة بالأمراض الجلدية والتجميل والليزر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشرق الأوسط، وجمعيات عالمية متخصصة، ويتحدث خلاله نحو 60 خبيراً ومختصاً محلياً ودولياً، يقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم في علاج الأمراض الجلدية، والتجميل واستخدامات الليزر.