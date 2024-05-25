800 متخصص يناقشون علاج أمراض المسالك البولية بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي (وام)

انطلقت في أبوظبي، أمس، فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى تخصصات المسالك البولية، الذي تنظمه الجمعية الإماراتية لجراحة المسالك البولية، والمدرسة العربية لجراحة المسالك البولية، بالتعاون مع «إندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض، ويستمر يومين.

ويسلط الملتقى الذي يشارك فيه أطباء ومحاضرون عالميون، تحت شعار «مرحلة ما بعد العلاج، تشجيع الإبداع والابتكار في التكنولوجيا العلاجية»، الضوء على طرق تشخيص وعلاج أمراض المسالك البولية بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في التعليم والتدريب بدلاً من الأساليب التقليدية.

وقال الدكتور عبدالقادر الزرعوني، الرئيس المشارك للملتقى ورئيس جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية، إن الحدث يشكل مساحة لتبادل المعرفة بين الخبراء في مجال الرعاية الصحية، ويجمع بين مختلف التخصصات الطبية لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين رعاية مرضى المسالك البولية.

وتشمل أجندة الملتقى 8 جلسات علمية تتضمن عروضاً تقديمية وجلسات نقاش و7 ورش عمل تتناول آخر ما توصل إليه العلم في علاج البيلة الدموية المجهرية، وتضيق الحالب بالليزر، والآفات الجلدية للأعضاء التناسلية، إلى جانب مناقشة العديد من الحالات التي تشمل معالجة الحصى ومتلازمات المثانة.

جودة الحياة

من المتوقع أن يستقطب الملتقى نحو 800 زائر ومشارك من 20 دولة حول العالم، بحضور أكثر من 76 متحدثاً متخصصاً من نخبة الأطباء في مختلف المجالات، ما يعكس المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في المجالات المعنية بجودة الحياة والخدمات الصحية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الطبية بمجالاتها كافة.

وسيتم خلال الحدث، إلقاء الضوء على أساليب العلاج كالجراحات باستخدام الروبوت، ومعالجة التهاب المسالك البولية خلال الحمل، والتطورات في علاج ضعف الانتصاب، إلى جانب الاختبارات الجينية في العقم لدى الذكور والنهج التطوري في إدارة سرطان البروستاتا، مع التركيز على رؤية شاملة للرعاية البولية، بالإضافة إلى تشجيع الخريجين على البحث والنشر في هذا المجال.

من جانبه، قال الدكتور ياسر فرحات، الرئيس المشارك للملتقى، ورئيس المدرسة العربية لطب المسالك البولية، إن الملتقى يركز في دورته الحالية على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالي التشخيص والعلاج، ويجمع نخبة من الخبراء في مجال طب المسالك البولية وتخصصات أخرى من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات العلمية في هذا المجال.

بدوره، قال الأستاذ الدكتور مُحسن المِقرش، استشاري ورئيس قسم المسالك البولية وصحة الرجل في مستشفى «ميديكلينيك»، رئيس اللجنة العلمية للملتقى، إن ملتقى تخصصات المسالك البولية يستعرض أفضل خيارات العلاج.