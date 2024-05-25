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علوم الدار

«الصحفيين الإماراتية» تشيد ببرنامج «إعلاميين»

فضيلة المعيني
26 مايو 2024 03:30

أبوظبي (الاتحاد)

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أشادت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية ببرنامج «إعلاميين» الذي أطلقه مجلس الإمارات للإعلام، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يستهدف بناء جيل جديد من خبراء الإعلام الإماراتيين المؤهلين، القادرين على مواكبة التغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام العالمية، والإسهام في تحقيق رؤية الإمارات لبناء اقتصاد إعلامي متنوع ومستدام، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الإعلام، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية.
وقالت: إن العالم اليوم يرى قدرات الدول وإمكاناتها من خلال إعلامها، وكلما كان الإعلام متطوراً وقادراً على نقل الصورة الحقيقية لمجتمعه، كان تأثيره أكبر، خاصة في ما يتعلق بمواقف الدولة من القضايا الرئيسة، وهذا الدور يقوم به إعلامنا الوطني بكل جدارة.
وأكدت فضيلة المعيني، أن الإعلام الإماراتي لعب دوراً كبيراً في تعزيز سمعة الإمارات، وترسيخها، وتوضيح مواقفها تجاه الملفات المختلفة، وإبراز جهودها، إقليمياً وعالمياً، في مجالات الحياة كافة، العلمية والإنسانية والاقتصادية، كما نجح الإعلام الوطني، خلال السنوات الماضية، في مواكبة التطورات التقنية، وتحقيق قفزات نوعية، جعلته أكثر قدرة على مواكبة المستقبل.
وأشارت رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية إلى أن برنامج «إعلاميين» يعتبر خطوة جديدة نحو صناعة إعلام إماراتي تنافسي، يضع أبناء الوطن في قلب صناعة الإعلام العالمي، ويسهم في تأهيل الكوادر المواطنة في المجال الإعلامي عبر شراكة فاعلة ودائمة بين الجهات كافة ذات العلاقة، وكذلك العمل على زيادة نسبة المواطنين العاملين في المؤسسات الإعلامية.
ونوهت المعيني في ختام كلمتها بأن هذه الخطوات يمكنها أن تساعد في تقديم صياغة لمفهوم إعلامي جديد، مدعوم ببرامج وأفكار متجددة قادرة على مواكبة نمط الحياة في الإمارات للسنوات المقبلة.

جمعية الصحفيين الإماراتية
الإمارات
فضيلة المعيني
الإعلام
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