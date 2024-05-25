«الشارقة للصحافة» ينظم «لقاء إثمار الأول»

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشارقة للصحافة، أمس، في مقر جامعة الشارقة، ملتقى إثمار الأول الذي يجمع خريجي البرنامج التدريبي السنوي المخصص للأطفال والنشء بهدف بناء وتعزيز القدرات والمواهب الإعلامية، وترسيخ الوعي الإعلامي لدى الجيل الجديد من عمر 10 إلى 17 عاماً.

ويحرص النادي الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على إبقاء قنوات التواصل الدائمة مع منتسبي وخريجي برنامج «إثمار» للتدريب الإعلامي وإدماجهم بالبرامج والفعاليات الإعلامية التي تساهم في بناء مهاراتهم وترسيخ قيم العمل الإعلامي، وصولاً إلى أهداف البرنامج في بناء جيل إعلامي قادر على مواصلة المسيرة الإعلامية وفق أعلى معايير الجودة.

وتضمن اللقاء العديد من الفقرات منها فقرة: عالم إثمار التي تستهدف عرض قصص الطلبة وأبرز تجاربهم وإنجازاتهم المختلفة في المجالات الإعلامية، مثل التقديم التلفزيوني والتجارب الناجحة في التقديم الإذاعي والتصوير وغيرها، التي من شأنها أن تعكس أثراً إيجابياً وتحفيزياً لبقية زملائهم، بالإضافة إلى فقرة ألعاب العقل لفهم الاتجاهات الإعلامية للطلبة، والخروج بأفكار تلبي تطلعاتهم وجرى استخدام طريقة قبعة الأفكار التي تتيح مشاركة خريجي إثمار بكتابة الأفكار والتصويت لها ومناقشتها.

وتشير إحصائيات «برنامج إثمار» إلى تدريب 114 متدرباً من الأطفال والنشء خضعوا لـ 104 ساعات تدريبية تناولت 33 محوراً قدمها 41 مدرباً من أصحاب الكفاءة والخبرة الذين يمثلون كبريات المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

دعم وتأهيل

ووفقاً لأسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، فإن هذا اللقاء الذي يجمع خريجي برنامج «إثمار» منذ انطلاقه في عام 2019 يستهدف تعزيز التواصل مع الخريجين، وإيجاد مجتمع إعلامي خاص لهم متماسك وداعم لتبادل التجارب والمعرفة وتعزيز القدرات الإعلامية للخريجين، وتمكينهم من مواجهة التحديات وتحقيق إنجازات متميزة في مسيرتهم المهنية.

وأضافت الجويعد: إن البرنامج التدريبي إثمار يحرص بشكل مستمر على التواصل مع منتسبيه ودعمهم وتأهيلهم للعمل الإعلامي، بما يحاكي أهداف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تطوير العمل الإعلامي وبناء جيل إعلامي وإعداده، وصقل القدرات الناشئة وفق القيم المهنية، وتطبيق الممارسات وفق أعلى المعايير.

واستعرضت الجويعد أبرز برامج وأهداف نادي الشارقة للصحافة الذي يحرص على تعزيز التواصل المهني والتطوير المعرفي المستمر للعاملين في القطاع، وخلق منصات فاعلة للحوار، وتبادل الخبرات الإعلامية، مشيرة إلى إطلاق البرامج التي تستهدف خدمة القطاع، وتعزيز العلاقة الإيجابية بين الصحفيين والإعلاميين والجهات الحكومية عبر الجلسات واللقاءات التي ينظمها النادي بشكل دوري.

وتم خلال اللقاء تنظيم جلسة عصف ذهني لفهم احتياجات الطلبة في مجال الإعلام وتوقعاتهم المستقبلية والبرامج التدريبية التي يتطلعون للحصول عليها، وجرت إتاحة مساحة مفتوحة للنقاش.