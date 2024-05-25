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«بطل السلام» قصيدة مهداة إلى محمد بن زايد من محمد بن راشد

«بطل السلام» قصيدة مهداة إلى محمد بن زايد من محمد بن راشد
26 مايو 2024 03:31

دبي (الاتحاد)

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كشف نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي 2024، و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» عن أن قصيدة «بطل السلام» المهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ستكون أبرز ملامح حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة، والمقرر إقامته الثلاثاء 29 مايو الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2024» وتزامناً مع ثاني أيام الدورة الثانية والعشرين لـ«منتدى الإعلام العربي».
ويشيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في القصيدة، التي ستشدو بها الفنانة الإماراتية أحلام خلال الحفل، بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وما يتحلى به سموه من مكارم الأخلاق، مؤكداً سموه في رائعته الشعرية مشاعر الحب والولاء التي يحملها شعب الإمارات لقائده، وكيف يسير خلف قائده لتحلق الإمارات بإنجازاتها حتى تلامس عنان السماء، تأكيداً لحقيقة أن البيت الإماراتي سيبقى حصيناً منيعاً قوياً بقوة تلاحم أهله واصطفافهم خلف قائدهم في كل وقت وحين. وتعكس كلمات القصيدة اتحاد البيت الإماراتي، وكيف أن شعب الإمارات يمضي خلف قائده على دروب المجد، مهتدياً بالمبادئ التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وكيف ورث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عن «زايد الخير» رصانة النهج وسداد الرأي ونفاذ البصيرة. 
وتُعدّد أبيات القصيدة الصفات الكريمة والشيم النبيلة التي يتحلّى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ يعد سموه مثالاً يحتذى به في الكرم والجود، والحكمة في اتخاذ القرار، كما يواصل سموه السير على نهج القائد المؤسس في إقرار المحبة والسلام والتعايش أساساً لنهضة الوطن وازدهاره ورفعة شعبه وتقدمه. ويتزامن حفل تكريم الفائزين بـ«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، مع فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ22 لمنتدى الإعلام العربي، بحضور لفيف من قيادات المؤسسات الصحافية والإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية، وكبار الكُتَّاب وصُنّاع المحتوى والمؤثرين في العالم العربي.

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
نادي دبي للصحافة
دبي
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