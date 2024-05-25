لجنة بـ«استشاري الشارقة» تبحث تعزيز تكامل المؤسسات الحكومية

الشارقة (وام)

بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس بمقر المجلس، أدوارها ضمن منظومة عمل المجلس لتعزيز تكامل العمل بين المؤسسات الحكومية، واستعرضت مرئياتها لتنمية أداء القطاعات الحكومية ومواصلة زياراتها لطرح الآراء وتوحيد الرؤى، وصولاً إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار في إمارة الشارقة.

ترأس الاجتماع - الذي عقد ضمن أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر - جميلة محمد الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة وأمانة المجلس.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على جهود سموهما الدؤوبة ومتابعتهما الحثيثة لتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية.