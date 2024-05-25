سفارة الدولة في بودابست تطلق «المجلس الإماراتي» بالمجر

بودابست (وام)

أطلقت سفارة الدولة في بودابست «المجلس الإماراتي» في المجر ليكون منصة للتعاون الثقافي والنقاش العلمي والأدبي وتبادل وجهات النظر في مختلف المواضيع المجتمعية.

وقال سعود حمد الشامسي، سفير الدولة لدى المجر: إن إطلاق هذه المنصة في المجر من شأنه أن يعزز الروابط الثقافية والاجتماعية بين البلدين، وأن يعرف المجتمع المجري بالعادات والتقاليد العريقة لشعب دولة الإمارات.

وتناول النقاش في المجلس الأول موضوع الذكاء الاصطناعي، وأدارت جلسته السفيرة كاتالين بوجياي، رئيسة جمعية الأمم المتحدة في المجر والرئيسة السابقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو»، وبمشاركة مسؤولين حكوميين من المجر وأساتذة وباحثين وطلاب من جامعات مختلفة، وعدد من الجمعيات الشبابية الناشطة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذين شهدوا استعراضا لتجربة دولة الإمارات وريادتها في هذا المجال وما تتطلع إلى تحقيقه بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة لتطوير أفضل الخدمات، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجالات الرقمية.

وفي ختام الجلسة، شكر سفير الدولة الحضور على المشاركة، وأعلن أن النسخ القادمة من المجلس ستتضمن مشاركات من الإمارات، وستجمع الشخصيات الإماراتية الحكومية والأكاديمية بنظرائهم في المجر وبما يحقق أهدافه.

«نويمان H2»

شهد المجلس - الذي اتخذ من سكن السفير في بودابست البيت السابق للعالم جون نويمان مقرا له - إطلاق مركبة «نويمان H2» التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية والشمسية معا، وتمت قيادتها لأول مرة على الطرق العامة انطلاقاً من المجلس. سبق عرض هذه العربة في مؤتمر COP28 بدبي.

تحمل هذه العربة مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «الابتكار رحلة مستمرة لا تنحصر في وقت».