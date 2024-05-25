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علوم الدار

عمار النعيمي يحضر حفل زفاف أحمد راشد الغفلي بالشارقة

عمار النعيمي خلال الحفل (وام)
26 مايو 2024 03:29

الشارقة (وام)

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حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المغفور له راشد بن سيف الشاوي الغفلي، بمناسبة زفاف نجلها «أحمد» إلى كريمة سالم علي بن غدير الكتبي، وذلك بقاعة «البيت متوحد» في الرحمانية بإمارة الشارقة.
وهنّأ سموه العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنياً للعريسين حياة أسرية مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
رافقَ سموه، خلال الحفل، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان.

عمار النعيمي
عجمان
الشارقة
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