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حمدان بن مبارك: سجل العين أكثر إشراقاً

حمدان بن مبارك: سجل العين أكثر إشراقاً
26 مايو 2024 03:29

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ اتحاد كرة القدم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتحقيق العين للقب دوري أبطال آسيا 2024.
وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة، إن صاحب السمو رئيس الدولة، هو الداعم الأول للرياضة في الدولة، ولنادي العين على وجه الخصوص، وإن كل إنجاز يحققه العين لسموه بصمة فيه.
وقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان التهنئة لأسرة نادي العين، بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل ومدروس وتعاون بين كل العناصر العاملة في النادي، مشيراً إلى أن هذا اللقب يجعل سجل نادي العين ثرياً وأكثر إشراقاً، حيث سبق للفريق نيل اللقب الآسيوي عام 2003، وهذا بدوره يعزز تاريخ الكرة الإماراتية، ويرفع طموحات جماهيرها الوفية.
وقال معالي رئيس الاتحاد: «إن توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، كان لها الدور الأساسي في تهيئة بيئة الإنجاز، لقد حدد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مسبقاً هدف الفريق القاري، وها هو يتحقق وسط فرحة إماراتية غامرة».
تحفيز اللاعبين
ثمَّن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، كل من عمل وأسهم في وصول العين إلى منصة التتويج القارية، مؤكداً أن هذا الإنجاز سيكون حافزاً لفرقنا المحلية ومنتخباتنا الوطنية، وسيحفز اللاعبين أيضاً على تطوير مواهبهم، من أجل الوصول إلى منصات الفخر.
وأشاد رئيس الاتحاد بتكاتف جماهير الأندية مع فريق العين في دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن هذا التعاون يمهد لتحقيق إنجازات جديدة.

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