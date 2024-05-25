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منصور بن محمد: العين أكد مكانته آسيوياً وعالمياً

منصور بن محمد: العين أكد مكانته آسيوياً وعالمياً
26 مايو 2024 03:29

دبي (الاتحاد) 

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رفع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لفوز نادي العين ممثل الوطن بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، وقال: «نهنئ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، بهذا الإنجاز الذي أسعدنا جميعاً، وأكد أن مكانة العين في صدارة فرق القارة وكذلك جدارته بتمثيل الدولة وقارة آسيا في نهائيات كأس العالم للأندية. الناموس للزعيم والفخر لنا جميعاً».
كما رفع مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز العين بلقبه الثاني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وقال: «نهنئ سمو الشيخ هزاّع بن زايد آل نهيان، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، بهذا الإنجاز الجديد الذي يؤكد مكانة الزعيم العيناوي على مستوى القارة وجدارته بتمثيل الدولة وقارة آسيا في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية».
جماهير وفية
ووجَّه سمو الشيخ منصور بن محمد التهنئة إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية للنادي، وإلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وجماهير النادي الوفية التي ساندت فريقها حتى حصوله على لقب دوري أبطال آسيا.

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