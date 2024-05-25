سالم بن سلطان يثمِّن الفوز الآسيوي

رأس الخيمة (وام)

هنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، رئيس اتحادات الإمارات والعربي والآسيوي للمبارزة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بتتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم. كما هنأ الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وأسرة إدارة شركة العين لكرة القدم وأعضاء مجلس الشرف ولاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والأسرة العيناوية بهذا الإنجاز.