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علوم الدار

طالب القاسمي: إنجاز يستحق الإشادة

طالب القاسمي: إنجاز يستحق الإشادة
26 مايو 2024 03:29

رأس الخيمة (وام)

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سفيان رحيمي: التتويج نتيجة منطقية

هنأ الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بتتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024.
كما هنأ الشيخ طالب القاسمي، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وأسرة إدارة شركة العين لكرة القدم وأعضاء مجلس الشرف ولاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والأسرة العيناوية بهذا الإنجاز، متمنياً المزيد من الإنجازات على المستوى العالمي.

دوري أبطال آسيا
الزعيم
طالب بن صقر القاسمي
العين
هزاع بن زايد
طحنون بن زايد
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