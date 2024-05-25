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سعيد بن طحنون: فرحة وطن

سعيد بن طحنون: فرحة وطن
26 مايو 2024 03:29

العين (الاتحاد)

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أشاد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بإنجاز العين، وقال عبر منصة «إكس»: «الليلة عيناوية بجدارة واستحقاق.. الزعيم العيناوي ينتصر.. ويفرح قلوب الجميع، نبارك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونبارك لأخي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ونبارك لجمهور ومحبي نادي العين ومحبي الكرة الإماراتية، حصول نادي العين ممثل الكرة الإماراتية والآسيوية على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، كلنا فخر بلاعبي الفريق وإدارته على هذه المباراة الجميلة، والروح القتالية، والأداء الاحترافي، فكانت النتيجة التي توقعناها جميعاً فرحة وطن وفوزاً وإنجازاً تاريخياً مستحقاً».

دوري أبطال آسيا
الزعيم
سعيد بن طحنون
العين
هزاع بن زايد
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