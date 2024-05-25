ذياب بن زايد: العين صنع البهجة في المجتمع الرياضي الإماراتي

أبوظبي (وام)

رفع سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة تتويج نادي العين لكرة القدم بدوري أبطال آسيا 2024، وأكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أن حرص صاحب السمو رئيس الدولة على دعم أبنائه الرياضيين، وحثهم على التميز، قاد نادي العين إلى تمثيل الدولة بأفضل صورة في المحفل الكروي القاري الكبير. كما بعث سموه أحر التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، الذي أرسى معالم النجاح، ورسخ ثقافة التميز بدعمه ومتابعته المباشرة للنادي. وهنأ سموه، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين ومجلس الشرف العيناوي، وأعضاء مجلس الشرف العيناوي كافة، بهذا الإنجاز المشرف.

وقال سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، إن نادي العين صنع البهجة في المجتمع الرياضي الإماراتي، وأسعد جماهيره العريضة، مهنئاً اللجنة التنفيذية ولجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، والجهازين الإداري والفني، واللاعبين، والمنتمين كافة، متمنياً لهم مزيداً من النجاحات والإنجازات.