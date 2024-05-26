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علوم الدار

مهنئاً رئيس الدولة بفوز «العين».. منصور بن زايد: تستحق الخير سيدي

مهنئاً رئيس الدولة بفوز «العين».. منصور بن زايد: تستحق الخير سيدي
26 مايو 2024 12:35

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإنجاز فريق نادي العين الذي توج ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.


وكتب سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تستحق الخير سيدي @MohamedBinZayed» وأضاف سموه «أبارك لفريق نادي العين، لاعبين وإدارة وجماهير، الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والذي جاء نتيجة لأدائه المتميز وما أظهره لاعبوه من إصرار وعزيمة على تحقيق الفوز وإسعاد شعب الإمارات، وأتمنى له مزيداً من الإنجازات خلال الفترة المقبلة. كما أثني على أداء فريق يوكوهاما مارينوس الياباني وما اتسمت به المباراة من روح رياضية».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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