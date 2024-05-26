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بتوجيهات رئيس الدولة.. توزيع 65 ألف كتاب من معرض أبوظبي الدولي للكتاب على مدارس الدولة

بتوجيهات رئيس الدولة.. توزيع 65 ألف كتاب من معرض أبوظبي الدولي للكتاب على مدارس الدولة
26 مايو 2024 13:54

بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمَّ تنفيذ مبادرة لشراء 65,000 كتاب من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين، وتوزيعها على مكتبات 220 مدرسة في الدولة، من خلال تخصيص منحة مالية تهدف إلى دعم دور المكتبات المدرسية في نشر ثقافة القراءة بين الطلبة.

وأسهمت المنحة في شراء الكتب والإصدارات من 77 دار نشر شاركت في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، لتُوزَّع على مكتبات 220 مدرسة في الإمارات، بهدف توفير مراجع لجميع المستويات التعليمية، ونشر ثقافة القراءة بين الطلبة، وإثراء المصادر التعليمية والمكتبات في مدارس الدولة، إضافةً إلى دعم قطاعات النشر والصناعات الإبداعية. وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «إنَّ اللغة العربية، بتراثها الأدبي المتنوّع والغني، هي أكثر من مجرَّد وسيلة تواصل. لغتنا هي أداة قوية وشاملة للتفكير الابتكاري والنقدي، ما يُمَكِّننا من توحيد أفكارنا وكلماتنا.

إنَّ هذه المكرمة المقدَّمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكِّد أهمية القراءة وتصون لغتنا، وتربط بين الثقافات المتعددة والمتحدثين بها، ما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة». وثمَّن الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، منحة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقال: «تُجسِّد هذه المبادرة والمنحة السنوية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب مسيرة مستمرة من العطاء والدعم اللامحدود لقطاعَي الثقافة والتعليم.

وتُسهم في تعزيز مكانة المعرض كمنصة عالمية لنشر العلم والمعرفة، ونحن نقدِّر هذا الدعم الكبير من رئيس الدولة، الذي نستمد منه إلهامنا بهدف مواصلة مسيرتنا لإبقاء سوق النشر المحلي والعربي ضمن حيِّز المنافسة، وضمان استدامته في مسيرة التنمية الاجتماعية والحضارية والمشهد الأدبي المزدهر لإمارتنا». وأضاف: «تَستكمِل هذه المنحة السنوية مسيرة طويلة بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، لدعم المسيرة المعرفية والثقافية المتواصلة، وتضع أمام الطلبة مجموعة واسعة ومتنوّعة من مصادر المعارف والعناوين الثرية التي احتضنها المعرض، ما يُحفِّز مخيلتهم الإبداعية، ويسهم في ترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة بالكتاب ومقدَّراته، فضلاً عن أنها تمنح قطاع النشر وصناعة الكتاب مساحة جديدة لمواصلة العمل والعطاء».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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