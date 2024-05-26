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خولة السويدي تهنئ رئيس الدولة بتتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا

خولة السويدي تهنئ رئيس الدولة بتتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا
26 مايو 2024 14:38

تقدمت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة الإنجاز العظيم الذي حققه نادي العين بفوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2024.

وقالت سموها: إن هذا الإنجاز ليس فقط فخراً لنادي العين وجماهيره، بل هو مصدر اعتزاز لكل إماراتي ولكل عربي.

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وأضافت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي قائلة: «أثبت نادي العين مجدداً أنه أحد الأندية الرائدة في آسيا بفضل الدعم الكبير والرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وجهود حكومة الإمارات في دعم الشباب والرياضة، مؤكدة أن لاعبي العين قدموا أداءً متميزاً طيلة مشوار البطولة وكانوا مثالاً في الروح الرياضية والإصرار والعزيمة، وهذا الإنجاز يعد تتويجاً لجهود الجميع من لاعبين وإدارة ومدربين وجماهير وقفت صفاً واحداً خلف فريقهم مؤمنين بقدرتهم على تحقيق البطولة».

المصدر: وام
خولة السويدي
رئيس الدولة
نادي العين
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