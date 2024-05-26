كلية ليوا توقع 5 اتفاقيات لدعم خطتها للتفاعل الدائم مع سوق العمل

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تفاعلها مع سوق العمل ودعم مسيرة الطلبة المهنية، أعلنت كلية ليوا عن توقيع خمس اتفاقيات مع مؤسسات من القطاع الخاص تمثل عدداً من القطاعات الحيوية في الدولة. تم توقيع الشراكات بحضور رئيس الكلية البروفيسور محمد ضياف، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية البروفيسور هاني القاضي، اللذين رحبا بالشركاء وناقشا أوجه التعاون والتبادل المشترك.

وأكد البروفيسور محمد ضياف، رئيس كلية ليوا، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية الكلية في تهيئة فرص التدريب وتطوير المهارات العملية لدى الطلبة ليكونوا خريجين جاهزين للانخراط في سوق العمل فور تخرجهم.

وقد وقعت الكلية اتفاقيات تعاون مع كل من مجموعة الأهلية الطبية، مؤسسة تدريب، إنجاز الإمارات، عيادات باراماونت الطبية، ومكتب إلوسيديشن للمحاسبة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير فرص تدريبية وتطبيقية للطلاب في مجالات العلوم الطبية والصحية، والمحاسبة، والإدارة، إضافةً إلى تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات بين الكلية وهذه المؤسسات.

من جانبه، أشار البروفيسور هاني القاضي، نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية، إلى أن الشراكات ستسهم في تقديم برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة، مما سيعزز من قدرة الطلاب على تطبيق المعرفة النظرية في بيئة عمل حقيقية. وقال: «نحن ملتزمون بتوفير أفضل الفرص لطلابنا، والشراكات مع المؤسسات الرائدة هي خطوة نحو تحقيق هذا الهدف».

وتهدف كلية ليوا من خلال هذه الاتفاقيات إلى إعداد جيل من الخريجين المؤهلين القادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتنامية. وتأتي هذه المبادرة كجزء من خطة الكلية الاستراتيجية التي تركز على التفاعل المستمر مع قطاعات العمل المختلفة وتعزيز دورها كمؤسسة تعليمية رائدة في الدولة. كما تتطلع الكلية إلى تطوير المزيد من الشراكات المستقبلية التي تعزز من مكانتها الأكاديمية وتدعم مسيرة طلابها نحو النجاح المهني والتميز في مختلف المجالات.