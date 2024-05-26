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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
26 مايو 2024 17:31

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

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وذكر المركز ــ في بيانه اليومي حول حالة الطقس ــ إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً بعد الظهر، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:15 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 20:16 .. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والجزر الأول عند الساعة 06:34.

المصدر: وام
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