دبي تشهد غداً انطلاق «قمة الإعلام العربي 2024»

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تشهد دبي، غداً (الاثنين)، انطلاق أعمال «قمة الإعلام العربي 2024» التي ينظمها نادي دبي للصحافة، خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتبدأ القمة بـ «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» في نسخته الثانية، والتي تُقام فعالياتها على مدار يوم غدٍ، ويليها وعلى مدار يومي 28 و29 مايو الجاري أعمال «منتدى الإعلام العربي الـ22» والذي سيتخلله كل من حفل تكريم الفائزين في «جائزة الإعلام العربي» في نسختها الـ23 يوم الثلاثاء 28 مايو، وحفل تكريم الفائزين في «جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» في دورتها الرابعة يوم الأربعاء 29 مايو الجاري.

ويشارك في المنتدى الإعلامي العربي للشباب أكثر من 1000 من طلبة وطالبات الإعلام، إلى جانب عدد كبير من الشباب في مختلف القطاعات الإبداعية. ويتقدّم المتحدثين في النسخة الثانية من «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، والذي تُعقد أعماله على مدار يوم واحد، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب.

ويُعنى المنتدى الأول من نوعه على مستوى المنطقة بصورة أساسية بالمواهب الإعلامية الإماراتية، وذلك التزاماً بنهج دبي ودولة الإمارات في وضع الشباب دائماً في مقدمة الأولويات باعتبارهم محرك الدفع للتطوير ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي. ومن المقرر أن تضم أجندة المنتدى، العديد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها في مقر الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، ومن بينها جلسات «رواد الإعلام»، والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام حتى يوم الأربعاء المقبل، وبمجموع سبع جلسات تستضيف نخبة من رواد إعلام دبي لمشاركة جوانب مهمة من تجاربهم وخبراتهم ولمحات من تاريخهم المهني الحافل بالإنجازات، مع جمع من الإعلاميين الشباب، في إطار حرص المنتدى على نقل الخبرات بين الأجيال وتقديم نماذج ملهمة لتحفيز التميز المهني لدى شباب الإعلاميين.

ومع عناية المنتدى بالجانب التدريبي والتثقيفي، سيتضمن الحدث سلسلة من ورش العمل المقامة تحت عنوان «الماستر كلاس» بالتعاون مع أبرز المنصات العالمية التي تعد أهم الأسماء في عالم الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

وستركز مناقشات المنتدى هذا العام على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالشباب ودورهم في صناعة إعلام جديد يواكب ركب التقدم العالمي، حيث ستتطرق إلى صناعة المحتوى الجيد ومقومات التميز في السرد القصصي، وستقدم جملة من النصائح للإعلاميين الشباب للوصول إلى أرقى مستويات التميز في الفضاء الإعلامي الرقمي الجديد.