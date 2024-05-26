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علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ نادي الوصل بفوزه بــ«دوري أدنوك للمحترفين»

محمد بن راشد يهنئ نادي الوصل بفوزه «بدوري أدنوك للمحترفين»
26 مايو 2024 22:11

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نادي الوصل بفوزة «بدوري أدنوك للمحترفين».

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ألف مبروك لنادي الوصل وجماهيره.. ومبروك لأخي الحبيب أحمد بن راشد حفظه الله هذا الفوز الغالي.. أفرحتونا باللعب الجميل.. والفوز المستحق.. والروح الرياضية الرائعة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
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