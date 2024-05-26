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حاكم الشارقة يزور مجلس الحيرة الأدبي

حاكم الشارقة يزور مجلس الحيرة الأدبي
26 مايو 2024 23:57

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عصر اليوم الأحد، مجلس الحيرة الأدبي التابع لدائرة الثقافة بمنطقة الحيرة.
واطلع سموه على أنشطة وبرامج مجلس الحيرة الأدبي الذي يُعد منصةً ثقافية شعرية فاعلة تسهم في دعم الشعراء، من خلال إقامة الأمسيات والمهرجانات الشعرية، وإنتاج الدواوين والكتب والإصدارات، والحفاظ على الموروث الشعري بإعادة إحيائه وتداوله وتدارس فنونه وتفاصيله الشعرية واللغوية والثقافية والقصص التي يوثقها في أبياته.

 

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  وتبادل سموه مع ضيوف مجلس الحيرة الأدبي من الشعراء والفنانين الأحاديث الثقافية والشعرية التي تؤكد أهمية الموروث الشعري ودوره في الثقافة العربية، ومساهمته في نقل الأحداث وتوثيقها بأساليب شعرية وفنية تلامس الذائقة الشعرية الأدبية.
رافق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال زيارته كل من، عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، والدكتور صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
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