تخريج الفوج الثاني من أكاديمية الشارقة للتعليم

الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نظمت أكاديمية الشارقة للتعليم، أمس حفل التخريج الثاني للأكاديمية، في قاعة المدينة الجامعية في الشارقة.

وتخرج أكثر من خمسمئة خريج وخريجة، ممن استكملوا دراستهم في برامج دبلوم الدراسات العليا، في التعليم بالعربية والإنجليزية، وماجستير المعلم القيادي بالإنجليزية، وبرامج الشهادات التخصصية في التربية للطفولة المبكرة، لفئات القادة والمعلمين ومساعدي المعلمين.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، مساعي أكاديمية الشارقة للتعليم نحو تحقيق التميز الأكاديمي، عبر طرح سلسلة من البرامج الأكاديمية بدرجتي الدبلوم والماجستير، إضافة إلى الشهادات التخصصية في التربية للطفولة المبكرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة جنين رومانو، المديرة التنفيذية لأكاديمية الشارقة للتعليم، أن أكاديمية الشارقة للتعليم تعمل على إنشاء مركز التميز البحثي لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وجامعة إكستر، فضلاً عن إدارة أكثر من اثنتين وأربعين حضانة حكومية في الشارقة، واستخدامها كحضانات تعليمية، لتعزيز التأثير التعليمي.