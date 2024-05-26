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جمعية الاجتماعيين في الشارقة تطلق مشروع «مختبر الاجتماعيين»

جمعية الاجتماعيين في الشارقة تطلق مشروع «مختبر الاجتماعيين»
27 مايو 2024 01:47

الشارقة (وام)

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أطلقت جمعية الاجتماعيين، خلال اجتماعها مساء أمس بمقرها في الشارقة، مشروع «مختبر الاجتماعيين»، الذي يشكل إضافة نوعية للمشهد البحثي في مجال العلوم الاجتماعية.
ويوفر المشروع بيئة تفاعلية، تتيح للباحثين تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات بحثية قابلة للتطبيق.
ومن المتوقع أن يسهم المختبر في تعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع، ما يساعد في تقديم حلول مبتكرة وفعالة للتحديات الاجتماعية.
جاء اعتماد المشروع لدعم جهود الجمعية وتكامل أدوارها نحو إنشاء منصة تفاعلية للباحثين وطلبة الدراسات العليا في مجال العلوم الاجتماعية، ما يعزز دور الجمعية في دعم البحث العلمي والتعاون الأكاديمي.
وأكد مجلس إدارة الجمعية أن اعتماده لـ«مختبر الاجتماعيين»، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز البحث العلمي وتطوير حلول مبتكرة للقضايا الاجتماعية، ما يسهم في دعم التنمية المستدامة، وتحقيق تقدم ملموس في فهم ومعالجة الظواهر الاجتماعية المعاصرة.

جمعية الاجتماعيين
الشارقة
التنمية المستدامة
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