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«طرق دبي» تنجز أعمالاً في 5 مناطق صناعية بالقصيص

أعمال الطرق الداخلية (وام)
27 مايو 2024 01:47

دبي (وام)

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أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، أعمال الطرق الداخلية والإنارة في منطقة القصيص الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، شملت تنفيذ 32 طريقاً بطول عشرة كيلومترات، وإنارة بطول قرابة 43 ألف متر.
وساهم المشروع في زيادة طاقتها الاستيعابية للطرق بنسبة 200%، حيث ارتفع من 500 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 1500 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
 وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، «إن مشروع الطرق الداخلية في منطقة القصيص الصناعية 1 و2 و3 و4 و5، ساهم في ربط مناطق القصيص الصناعية، التي تخدمها أربعة شوارع رئيسة، هي شارع عُمان، وشارع بيروت، وشارع حلب، وشارع دمشق، وتحسين المداخل والمخارج، المؤدية لأكثر من 320 ورشة، و25 مبنى سكنيّاً، والمحال التجارية، والمناطق التعليمية، وتقدر الكثافة السكانية في المنطقة بنحو 60 ألف نسمة».
وأنجزت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً أعمال طرق داخلية وإنارة، في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول إجمالي 35 كم، وشرعت الهيئة في تنفيذ أعمال طرق إضافية في منطقتي لهباب والليسيلي لتلبية احتياجات السكان.
وشملت أعمال الطرق المنجزة في منطقة مرغم، تنفيذ طرق بطول 5 كيلومترات، في المنطقة الواقعة على شارع دبي-العين، بالقرب من سكاي دايف دبي، ويخدم المشروع أكثر من 1100 نسمة يقطنون في تلك المنطقة.
وفي منطقة لهباب، جرى رصف طرق بطول أربعة كيلومترات، وتنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة لهباب على شارع دبي- حتا بجانب مضمار لهباب لسباق الهجن بطول كيلومترين، ويخدم المشروع أكثر من 3 آلاف نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.
وبلغ طول الطرق المنفذة في منطقة الليسيلي، قرابة سبعة كيلومترات، كما جرى تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة سيح السلم بالقرب من لاست اكزيت وبحيرات القدرة، بطول يزيد على 7 كيلومترات، ويخدم المشروع قرابة 2900 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين مداخل ومخارج المنطقة.
وفي منطقة حتا، جرى تنفيذ طرق بطول كيلومترين في منطقة «سهيلة» في حتا، إلى جانب أعمال البنية التحتية التي شملت إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع.
6 آلاف نسمة
يخدم المشروع حوالي 6 آلاف نسمة في تلك المناطق، ويسهم المشروع في تحسين المداخل والمخارج، وتحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.

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