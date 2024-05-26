شرطة دبي تُخصص يوماً ترفيهياً توعوياً لطلبة مدارس حماية

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، يوماً ترفيهياً توعوياً لطلبة مدارس «حماية» بمختلف مراحلهم الدراسية.

وقال الدكتور العقيد د. منصور ناصر الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية: «إن المبادرة تدعم الجهود التوعوية لشرطة دبي في قالب ترفيهي يحفز الطلبة على الاهتمام والمعرفة، وتلقي رسائل توعوية بشأن مخاطر التنمر أو تبادل معلومات وبيانات شخصية مع الغرباء من خلال الألعاب الإلكترونية، وتعريفهم بالإجراءات الآمنة لاستخدام الألعاب الإلكترونية، وكيفية الإبلاغ عبر قنوات الشرطة المعتمدة».

وأكد أن هذه المبادرات التوعوية والمجتمعية تأتي التزاماً من شرطة دبي بترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية لشرطة دبي، وذلك من خلال تطوير ألعاب إلكترونية هادفة، توعوياً وتثقيفياً، تعزز وعيهم بالظواهر الدخيلة على المجتمع الإماراتي، خاصة تلك المرتبطة باستخدام الألعاب الإلكترونية التي تستهوي فئة الشباب والطلبة.

وأوضح العقيد الرزوقي أن مركز التكنولوجيا الافتراضية في شرطة دبي، المُختص بإعداد تطبيقات افتراضية وألعاب إلكترونية فريدة من نوعها، نظم لطلبة المرحلة الابتدائية في مدارس حماية، يوماً لممارسة لعبة «ولدي صديقي»، الهادفة إلى ترسيخ عملية الصداقة والانسجام العائلي بين الآباء والأبناء عبر إيجاد جو ترفيهي يحتوي على مصارحة نفسية تتم من خلال ممارسة اللعبة، الأمر الذي يُساهم في تعزيز القيم لدى الأبناء. في حين نظم المركز يوماً لممارسة لعبة كرة القدم «فيفا» للمرحلتين المتوسطة والثانوية لطلبة «حماية».