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«تريندز» يسلط الضوء على مستقبل السويد في حلف الناتو

«تريندز» يسلط الضوء على مستقبل السويد في حلف الناتو
27 مايو 2024 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة بعنوان «مستقبل السويد المهم في حلف الناتو»، تُقدم تحليلاً معمقاً لقرار السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» في 7 مارس 2024، وتقيّم آثاره على مستقبل البلاد وأمن أوروبا.
وتقدم الدراسة التي أعدها جورجيو كافيرو، الرئيس التنفيذي لشركة جلف ستيت أناليتكس، الولايات المتحدة الأميركية، تحليلاً شاملاً للعوامل التي أدت إلى قرار السويد الانضمام إلى «الناتو»، بما في ذلك التغير في المشهد الأمني الأوروبي، مبيناً أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى قناعة متزايدة لدى السويديين بأن أمن بلادهم يتطلب عضوية «الناتو».
وتُناقش الدراسة أيضاً التحديات التي واجهتها السويد في عملية الانضمام، بما في ذلك اعتراضات تركيا والمجر، والتخلي عن الحياد.
وتُقدم الدراسة تقييماً متفائلاً لآثار انضمام السويد إلى «الناتو»، بما في ذلك تعزيز «الناتو»، وتوحيد أوروبا، وتعزيز الأمن الإقليمي في منطقة بحر البلطيق وحماية الدول المجاورة، مثل فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.
وخلصت الدراسة إلى أن انضمام السويد إلى «الناتو» هو تحول مهم في السياسة الخارجية للبلاد، ويعكس التغيرات في المشهد الأمني الأوروبي. من المرجح أن تكون لهذا التحول آثار عميقة على مستقبل السويد وأمن أوروبا.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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