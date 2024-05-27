الإثنين 27 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق منتدى «اصنع في الإمارات»

انطلاق منتدى «اصنع في الإمارات»
27 مايو 2024 11:15

 انطلقت اليوم، فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «أصنع في الإمارات»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة «أدنوك» في مركز أبوظبي للطاقة تحت شعار «استثمار، ابتكار، نمو».

ويشهد الحدث مشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل.

وتنعقد الدورة الثالثة على خلفية ما تحقق في الدورتين السابقتين من نجاحات تمثلت في توفير فرص شراء محلية بقيمة 120 مليار درهم تم استحداثها في قطاعات تشمل صناعات حيوية وذات أولوية، مثل الأدوية والطاقة والاتصالات والفضاء والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات، من خلال توفير 1400 منتج للتصنيع المحلي.

أخبار ذات صلة
إطلاق برنامج "الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي" بتمويل قيمته 370 مليون
تخصيص 23 مليار درهم لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي

وسيتم الإعلان على هامش النسخة الثالثة من المنتدى الذي تختتم فعالياته غدا «الثلاثاء»، عن شراكات جديدة، وسيتعرف المشاركون على أبرز النتائج الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للمبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورتين الأولى والثانية من المنتدى، استكمالاً للفرص الاستثمارية التي تم عقدها خلالهما، وسيتمكن الحضور من زيارة المعرض المصاحب للمنتدى والذي يعرض أبرز الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محلياً، بمشاركة 44 شركة صناعية كبرى.

ويعد «منتدى أصنع في الإمارات» منصة صناعية فريدة ومن أبرز الفعاليات الصناعية في دولة الإمارات والمنطقة فضلا عن أنه حاضنة للنمو والاستثمار الصناعي في الدولة، حيث يوفر العديد من الفرص الاستثمارية، ويركز على تعزيز الاعتماد على الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وسيشهد المنتدى عقد جلسات حوارية تناقش الرؤية الصناعية للدولة «مشروع 300 مليار ورسم خارطة النمو المستقبلي»، والنهوض بثورة الذكاء الاصطناعي لتنفيذ نماذج حوسبة جديدة في البيئات الصناعية الحقيقية، إضافة إلى المحتوى الوطني الموجّه نحو المستقبل والمواءمة مع اتفاقيات الشراء والقدرة التنافسية لدفع عجلة الابتكار، والأساليب التعاونية لتعزيز التصنيع، وطموحات الإمارات في استقطاب استثمارات النمو في مجال الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا الخضراء في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام.

المصدر: وام
اصنع في الإمارات
آخر الأخبار
الإمارات: تعديلات بنظام الحج والعمرة بالدولة
علوم الدار
تعديلات بنظام الحج والعمرة بالدولة
اليوم 12:32
سلطان يتقاسم صدارة «دولية دبي للشطرنج»
الرياضة
سلطان يتقاسم صدارة «دولية دبي للشطرنج»
اليوم 13:00
شباب الأهلي والشارقة الرياضي للمرأة واتحاد كلباء أبطال «الكوميتيه»
الرياضة
شباب الأهلي والشارقة الرياضي للمرأة واتحاد كلباء أبطال «الكوميتيه»
اليوم 12:30
إطلاق برنامج "الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي" بتمويل قيمته 370 مليون
علوم الدار
إطلاق برنامج "الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي" بتمويل قيمته 370 مليون
اليوم 12:07
تخصيص 23 مليار درهم لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي
علوم الدار
تخصيص 23 مليار درهم لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©