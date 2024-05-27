سلطان الجابر: أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية

أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، خلال افتتاح منتدى «اصنع في الإمارات»، عن أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء.

كما وأعلن معاليه عن تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من 2000 منتج، تتضمن 20 مليار درهم من "أدنوك" و3 مليار ات درهم من "بيور هيلث".

وخلال افتتاح منتدى «اصنع في الإمارات» أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر عن إطلاق برنامج "الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي" بتمويل قيمته 370 مليون درهم من "مصرف الإمارات للتنمية" لدعم الشركات الناشئة، واستثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم، وحلول تمويلية للقطاع الصناعي بالشراكة بين "مصرف الإمارات للتنمية" وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.