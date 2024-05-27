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علوم الدار

انطلاق «قمة الإعلام العربي 2024»

انطلاق «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»
27 مايو 2024 11:54

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت أعمال «قمة الإعلام العربي 2024» في دبي التي ينظمها نادي دبي للصحافة، خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي. 

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وتبدأ القمة بـ«المنتدى الإعلامي العربي للشباب» في نسخته الثانية، والتي تُقام فعالياتها على مدار اليوم، ويليها وعلى مدار يومي 28 و29 مايو الجاري أعمال «منتدى الإعلام العربي الـ22» والذي يتخلله كل من حفل تكريم الفائزين في «جائزة الإعلام العربي» في نسختها الـ23 يوم الثلاثاء 28 مايو، وحفل تكريم الفائزين في «جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» في دورتها الرابعة يوم الأربعاء 29 مايو الجاري.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإعلام العربي
منتدى الإعلام العربي
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