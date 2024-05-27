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علوم الدار

تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
27 مايو 2024 17:13

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج إلى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:08 والمد الثاني عند الساعة 03:27 والجزر الأول عند الساعة 10:47 والجزر الثاني عند الساعة 20:57.

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بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:27 والمد الثاني عند الساعة 00:29 والجزر الأول عند الساعة 19:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.

 

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
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