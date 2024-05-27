سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية في ولاية بافاريا الألمانية والوفد المرافق

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اليوم في أبوظبي، معالي يواخيم هيرمان، وزير الداخلية والرياضة والاندماج في ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة والوفد المرافق.



وبحث سموه مع الوزير الضيف عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل العمل المشترك في مجالات مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن، وتبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات.



حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، والعميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط، ومن الجانب الألماني، ألكسندر شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وجونار فيجاند مدير إدارة التخطيط والاتصال والشؤون الاستراتيجية، وفلوریان ستاينميتزر، رئيس قسم التطرف والمنظمات المتطرفة الأجنبية، والدكتور أوتو فيزها، رئيس جمعية الصداقة الألمانية العربية، وحسام معروف، نائب رئيس جمعية الصداقة الألمانية العربية، وعدد من أعضاء الوفد الألماني.