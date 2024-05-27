زراعة 3000 شجرة «غاف» في أبوظبي

أنجز مركز بلدية الشهامة، التابع لبلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع "مجموعة عمل الإمارات للبيئة"، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً" وعدد من المتطوعين.. زراعة 3000 شتلة محلية من أشجار الغاف، في عدد من المناطق، وذلك ضمن إطار سعيها نحو تعزيز التنمية البيئية، والحفاظ على المناخ، ونشر اللون الأخضر.

ويأتي هذا الإنجاز، لما تمثله زراعة أشجار الغاف من أهمية قصوى في الحفاظ على التوازن البيئي، وللحد من التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين المظهر العام والمساهمة في توفير بيئة صحية لرفاهية وإسعاد المجتمع كما تأتي في إطار توسيع الرقعة الخضراء، ودعم البيئة المحلية، وحماية الأنواع النباتية المرتبطة بهوية الإمارات وتراثها، وبيئتها مثل أشجار الغاف والطلح، وغيرها .

تم إنجاز هذا المشروع من خلال ثلاث مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى زراعة 1000 شجرة غاف في منطقة السمحة، والمرحلة الثانية زراعة 1000 شجرة غاف في روضة الريف - طريق المفرق الشهامة، أما المرحلة الثالثة والختامية فتضمنت زراعة 1000 شجرة غاف على طريق الشهامة المفرق.