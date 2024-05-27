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علوم الدار

محمد بن راشد: تحياتنا لمصر الثقافة والعروبة والعلم والأدب

محمد بن راشد: تحياتنا لمصر الثقافة والعروبة والعلم والأدب
27 مايو 2024 20:16

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم تحية إلى مصر الثقافة والعروبة والعلم والأدب وذلك بمناسبة مشاركتها في أكبر مشروع للقراءة في العالم.


وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: "احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مشروع للقراءة في العالم… شارك أكثر من 18 مليون طالب في تحدي القراءة العربي من أكثر من 31 ألف مدرسة… تحياتنا لطلاب مصر.. وتحياتنا لمصر الثقافة والعروبة والعلم والأدب.. وتقديرنا لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في مصر لدورهم الكبير في إنجاح وإنجاز هذا الحراك القرائي العربي الضخم .. وننتظر الأوائل من جمهورية مصر لنحتفي بهم مع إخوانهم من دول العالم العربي في دبي بإذن الله.. حفظ الله مصر .. وحفظ قيادتها وشعبها..".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مصر
القراءة
محمد بن راشد
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