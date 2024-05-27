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إعلاميون وصناع محتوى يؤكدون أهمية الاستثمار في طاقات الشباب

إعلاميون وصناع محتوى يؤكدون أهمية الاستثمار في طاقات الشباب
27 مايو 2024 21:42

دبي (وام)

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أكد مشاركون في «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، الذي يعقد تحت مظلة قمة الإعلام العربي 2024، أهمية الفرص المتاحة على الساحة الإعلامية العربية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة داعين إلى الاستثمار في طاقات الشباب ليكونوا محركاً رئيسياً في تطور الإعلام العربي.
وأكد إعلاميون وصناع محتوى في هذا الإطار على التطور الكبير الذي يشهده الإعلام العربي ككل، مع تنوع المحتويات الإعلامية الهادفة والمؤثرة، معربين عن تطلعهم لوضع الشباب في مقدمة القيادة الإعلامية، ومواصلة تحفيزهم لإيصال رسائل إيجابية ومؤثرة تعكس قيم المجتمع العربي عالمياً.
وحول مستقبل الإعلام العربي، قال علي آل سلوم، مقدم برنامج «دروب»: إن الإعلام العربي يقف أمام تحديات واضحة تتطلب المزيد من الوعي بشأن طرح المحتويات الإعلامية والتسلح بالمعرفة والتفكير الإيجابي.
ومن جانبه، أعرب بدر الشمري، مؤثر في برامج التواصل الاجتماعي وصانع محتوى، عن تطلعه لوضع خطط واضحة وسياسات تدير المحتويات الإعلامية في الوطن العربي بشكل احترافي أكثر وبجودة أعلى، لافتاً إلى أن الإعلام العربي مقبل على مستقبل أكثر إشراقاً متأثراً بعدة عوامل، منها تمكين الشباب وتحفيزهم على تقديم أفضل المحتويات التي تعكس صورة الإعلام العربي بشكل مميز وثقافة المجتمعات.
وبدوره، قال سيف الذهب، صانع محتوى، إن الشباب مستقبل الإعلام نظراً لدورهم الفاعل الذي يقومون به في تكوين صورة الإعلام المستقبلية، في ظل نشاطاتهم الرئيسية التي يقومون بها وتعزز مسيرة تنمية هذا القطاع الحيوي.

منتدى الإعلام العربي
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