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حمدان بن زايد يكرم جهات حكومية وشركات خاصة لدورها في خدمة المجتمع بمنطقة الظفرة

حمدان بن زايد يكرم جهات حكومية وشركات خاصة لدورها في خدمة المجتمع بمنطقة الظفرة
27 مايو 2024 21:58

كرّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الجهات الحكومية والشركات الخاصة الداعمة والمشاركة التي أسهمت بدور إيجابي في خدمة المجتمع في منطقة الظفرة.

يأتي تكريم سموه تقديراً للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز التنمية وخدمة المجتمع والوطن، وثناءً على روح التعاون والشراكة والقيم الوطنية التي جسدتها.

وقال سموه إن هذا التكريم يؤكد الأهمية القصوى للتعاون والتكاتف بين مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة لضمان سلامة المجتمع ورفاهيته وتعزيز قدرته على تجاوز جميع التحديات التي يحملها المستقبل.

وأضاف سموه أن هذا التكريم يعبِّر عن الشكر للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والشركات الخاصة، ويعكس روح الوفاء لمن يسهم في بناء مجتمع أكثر قوة وتلاحماً، ويشكّل دافعاً إضافياً للجهات المكرمة لمواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص لخدمة الوطن. حضر حفل التكريم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل مكتب نائب حاكم أبوظبي وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ولفيف من مسؤولي الجهات المكرمة وممثليها.

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