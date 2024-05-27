مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية يحضر احتفالاً بمناسبة «يوم أفريقيا»

أبوظبي (وام)

حضر سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية حفل الاستقبال الذي أقامه سفراء الدول الأفريقية لدى دولة الإمارات بمناسبة «يوم أفريقيا».وحضر الحفل عبدالرحمن الحبسي، مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين وقادة مجتمع الأعمال. وثمن رشيد سيساي، سفير جمهورية سيراليون لدى الدولة عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، في كلمة له بهذه المناسبة الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، للبعثات الدبلوماسية والاهتمام الكبير الذي تجده من جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الخارجية، داعياً إلى المزيد من التواصل لتعزيز وتقوية العلاقات من أجل تأسيس الفضاء العربي الأفريقي.. وقال إن يوم أفريقيا يعبر عن مدى اعتزاز الدول في أفريقيا بتراثها وثقافتها ووحدتها. وتخلل الحفل عدد من فقرات التراث الأفريقي المختلفة. وتحتفل دول القارة الأفريقية بهذا اليوم تخليداً لذكرى إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت أول مؤتمراتها في أديس أبابا عام 1963.