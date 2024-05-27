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الشارقة الخيرية تكشف تفاصيل حملة عيد الأضحى

الشارقة الخيرية تكشف تفاصيل حملة عيد الأضحى
27 مايو 2024 22:32

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملة عيد الأضحى المبارك بتكلفة إجمالية تصل إلى 7.7 مليون درهم بواقع 5.2 مليون درهم إلى جانب 2.5 مليون درهم أخرى لتغطية حزمة المبادرات المقرر إطلاقها على مدار العشر من ذي الحجة.

 

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وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن الجمعية تبحث دائماً عن أفضل السبل لضمان التعاقد على الأضاحي المقررة بنحو 12 ألف رأس أضحية داخل وخارج الدولة بأسعار مناسبة للتخفيف عن المحسنين الراغبين في أداء شعيرة الأضحية من المواطنين والمقيمين موضحاً أنه من المقرر توزيع 2500 أضحية على ما يزيد على 25 ألف مستفيد من المسجلين بكشوف المساعدات الداخلية إلى جانب 10290 أضحية مماثلة سيتم توزيعها في أكثر من 43 دولة بالتعاون مع الجهات المختصة.

المصدر: وام
عيد الأضحى
الشارقة الخيرية
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