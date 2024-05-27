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سفير الإمارات: العلاقات مع كوريا متميزة وخاصة

سفير الإمارات: العلاقات مع كوريا متميزة وخاصة
28 مايو 2024 01:21

سيؤول (وام) 

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أكد عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية كوريا، تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، واصفاً تلك الشراكة بالخاصة والمتميزة. وأوضح أن الدولتين تسعيان دوماً إلى تعزيز تلك العلاقات الاستراتيجية، من خلال الزيارات واللقاءات المتعددة بين البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة التي يبدأها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم إلى جمهورية كوريا، ستشكل فرصة لتوسيع هذه الشراكة في مجالات وقطاعات جديدة. وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق خلال اللقاء الأخير الذي جمع بين قيادتي البلدين، خلال يناير من العام الماضي في دولة الإمارات على توسيع آفاق الشراكة في العديد من القطاعات الحيوية كالطاقة التقليدية والطاقة النظيفة والطاقة النووية السلمية وقطاع الفضاء وتكنولوجيا الدفاع والتعليم والصحة والاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار متصل كشف عن ارتفاع الرحلات الجوية المباشرة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا من 15 إلى 21 رحلة يومية اعتباراً من أكتوبر 2023.
وأوضح، أن ارتفاع عدد الرحلات بين البلدين يعكس الإقبال المتزايد على السفر بين البلدين، مشيراً إلى أن جمهورية كوريا تعد وجهة سياحية واعدة بالنظر إلى حجم التطور الذي تشهده على المستوى السياحي، فيما أسهمت التطورات الكبرى التي شهدها قطاعي التعليم والصحة في كوريا في تعزيز فرصها في زيادة استقبال الزوار من مختلف دول العالم.

الإمارات
كوريا
عبدالله سيف النعيمي
محمد بن زايد
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